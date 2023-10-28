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Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»

В спецназе «Ахмат» заявили о переходе в его подразделения бойцов ЧВК «Вагнер»
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывать в зону проведения СВО, сообщил «РИА Новости» 28 октября командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

«Они и раньше переходили ко мне, «энное» количество бойцов периодически. А сейчас, по сути своей, у нас пошло массовое пополнение из бойцов «Вагнера». То есть сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — сказал командир «Ахмата».

Командир спецназа подчеркнул, что подразделения не раз работали вместе на разных участках боевых действий.

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1 октября командир «Ахмата» призвал украинцев проснуться и восстать против властей Киева и его западных партнеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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