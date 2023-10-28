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Более 70% французов заявили о страхе нападения на Францию после Израиля

Опрос: более 70% французов заявили о страхе нападения на Францию после Израиля
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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Большинство опрошенных французов заявили о страхе, что на их страну могут совершить такое же нападение, которое совершило палестинское движение ХАМАС на Израиль. Об этом 28 октября свидетельствуют данные опроса Французского института общественного мнения (IFOP), которые приводит газета Le Figaro.

«Как выясняется, 72% французов боятся, что такое же нападение, как то, что произошло 7 октября и стоило жизни около 1,4 тыс. израильтянам, произойдет однажды во Франции», — отмечает издание.

То, что Франция ощутит на себе последствия эскалации палестино-израильского конфликта, боятся более 80% граждан. Опрос респондентов показал: страх масштабного теракта объясняется тем, что значительная часть французов (37%) поддерживает скорее Израиль, чем Палестинскую национальную администрацию (20%).

Кроме того, это чувство опасности базируется и на пережитых Францией террористических атаках 13 ноября 2015 года, когда джихадисты совершили нападение на театр «Батаклан». Тогда погибли 130 человек, свыше 350 получили ранения.

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Ранее, 24 октября, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Франция и Израиль могут создать региональную коалицию для борьбы с терроризмом. По его словам, это необходимо для безопасности еврейского государства, а также соседних с ним стран, которым угрожают террористические группировки.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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