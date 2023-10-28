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Похороны чемпиона по биатлону Виктора Маматова состоятся 30 октября

Двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова похоронят 30 октября
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Похороны двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова состоятся на Троекуровском кладбище в понедельник, 30 октября. Об этом сообщил его сын Александр Маматов.

В беседе с ТАСС он дополнил, что Виктор будет похоронен рядом с его женой, которая ушла из жизни в прошлом году.

27 октября стало известно, что спортсмен умер в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщалось.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что в последнее время Маматов сильно болел, и выразил мнение, что, возможно, «для него это лучший исход».

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года. Принял участие в крупных биатлонных соревнованиях в стране только после службы в армии, а в международных — в возрасте 29 лет.

Первое золото чемпионата мира взял в составе сборной, победив в индивидуальной гонке в Альтенберге. Всего на чемпионатах мира выигрывал шесть наград, четыре из которых золотые. Был знаменосцем на открытии Игр-1968. Имел две медали высшей пробы на Олимпиадах 1968 и 1972 годов.

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