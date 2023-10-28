СМИ сообщили об участии 5 тыс. солдат США в операции Израиля в Газе

Около 5 тыс. военнослужащих США участвовало в наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом 28 октября пишет агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По их словам, в боевых действиях содействовали три дивизии и несколько бригад.

«Источники также указали на участие около 5 тыс. военнослужащих США в израильском вторжении в Газу», — пишет агентство.

Накануне, 27 октября, Армия обороны Израиля объявила о «расширении действия наземных сил» в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам ХАМАС на севере анклава.

В свою очередь, палестинское движение заявило, что попытки израильской стороны наступить по трем направлениям в сектор Газа провалились.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что ЦАХАЛ действительно проводит в секторе Газа военную операцию «с воздуха, моря и суши», однако она еще не приобрела широкий масштаб.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.