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В ДНР усомнились в возможности Украины продержаться до весны

Советник главы ДНР Гагин: Украина может недотянуть до весны
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Российские военные на фронте держат наступательную инициативу и результативно продвигаются вперед, поэтому, если такой темп наступления будет сохраняться и дальше, Украина «может просто недотянуть до весны». Об этом 28 октября заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Всё чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы, недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Правда, победы из тактических перейдут в стратегические, на мой взгляд. [Так что] до весны Украина может просто недотянуть», — цитирует его «РИА Новости».

Гагин констатировал, что у Киева наблюдается «кризис призывного ресурса», кроме того, западные страны начали снижать количество поставок своего вооружения туда. Поэтому успешному продвижению российских войск сейчас ничего не мешает.

«На разных участках фронта мы результативно идем вперед. И новоназначенные города-крепости украинские в любом случае падут, они обречены. После чего <…> на Украине может просто начаться эффект домино, когда противник просто начнет бежать от нашей границы», — считает Гагин.

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Ранее, 27 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к украинцам с призывом сесть за стол переговоров без предварительных условий. Он отметил, что на Украине немало умных людей, для этого им нужно только сказать «стоп» и прекратить продвижение войск и ведение боевых действий.

До этого, 23 октября, американский журналист Гарланд Никсон предположил, что после окончания конфликта Россия будет иметь контроль над всеми необходимыми ей территориями нынешней Украины. Журналист также выразил уверенность в том, что режим украинского президента Владимира Зеленского в недалеком будущем ожидает неминуемый крах.

19 октября экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор указал на способность российской армии освободить и взять под свой контроль Одессу и Харьков. Он подчеркнул, что исторически это русские города, которые, по сути, никогда не были частью Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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