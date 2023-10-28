Илон Маск высмеял политику США по отношению к Ирану

Американский бизнесмен Илон Маск 28 октября на личной странице в соцсети Х (бывш. Twitter) опубликовал высмеивающую картинку, на которой показаны военные базы США, окружающие Иран.

«Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну», — говорится в переводе мема.

Пост Маска вызвал большой резонанс в Сети и всего за два часа собрал более 232 тыс. лайков и 36 тыс. репостов, сообщается в материале «Газеты.Ru».

«Ох, какая Ирания», — прокомментировал мем один из пользователей.

Ранее в этот же день Илон Маск задался вопросом о преследуемых Киевом священниках. Таким образом он прокомментировал выпуск шоу журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине.

Также 28 октября Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне. Таким образом он прокомментировал ролик, в котором женщина-мигрант сжигает французский флаг.

Ранее, 11 октября, Маск заявил, что ЕС может ждать гражданская война из-за миграционной политики. Таким образом он прокомментировал ситуацию с беженцами в Европе.