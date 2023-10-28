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Москва призвала к перезапуску переговоров Израиля и Палестины по формуле ООН

МИД РФ: Москва призывает к перезапуску переговоров Израиля и Палестины по формуле ООН
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Россия после начала наземной операции Израиля в секторе Газа призывает к перезапуску переговоров израильтян и палестинцев для реализации формулы двух государств, одобренной в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом говорится 28 октября в заявлении МИД РФ.

«Призываем к консолидации коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы двух государств. На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем», — говорится на сайте ведомства.

В МИД РФ констатировали, что после того, как Израиль приступил к проведению наземной военной операции в Газе, противостояние вышло на новый этап эскалации. Дипломаты напомнили, что Россия поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами и вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, в том числе выполняя посреднические функции. В связи с чем Москва предостерегает от вмешательства в противостояние Израиля и Палестины третьих игроков.

«Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений», — отметили в МИД РФ.

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Ранее, 27 октября, Генассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. На следующий день постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что в ГА ООН возобладал здравый смысл.

До этого, 25 октября, Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Против выступили Великобритания и США. РФ и Китай также наложили вето на американскую резолюцию. Как указал Небензя, Вашингтон предложил крайне политизированный проект, насыщенный неуместными заявлениями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадало.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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