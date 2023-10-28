В Уфе пациент тубдиспансера обвиняется в убийстве соседа по палате

Пациент уфимского противотуберкулезного диспансера в состоянии алкогольного опьянения насмерть забил ножом соседа по палате, сообщается 28 октября в официальном Telegram-канале СК РФ по Республике Башкортостан.

По версии следствия, на протяжении месяца между обвиняемым и 34-летним ранее судимым соседом по палате в медучреждении происходили ссоры на бытовой почве.

«В ходе очередного конфликта находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый взял кухонный нож и ударил им в грудь оппонента. Несмотря на оказанную медицинскую помощь сотрудниками диспансера, от полученного ранения мужчина скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый задержан и признал вину, пояснив, что мотивом для убийства послужило агрессивное поведение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее, 26 октября, в Москве был задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть. Отмечается, что в начале августа 51-летний мужчина, находясь в квартире на улице Бирюлевской, нанес удар кулаком в область головы своей матери. После этого мужчина перетащил тело своей матери в ее комнату, где оставил примерно на три недели. Затем он завернул тело в линолеум и вынес на участок местности, расположенный на улице Касимовской. Там мужчина отделил голову матери от туловища и закопал части тела в двух ямах. В ходе расследования было установлено, что ранее мужчина неоднократно избивал свою мать в ходе ссор на бытовой почве.