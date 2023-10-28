Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС

Атака Киева на Курскую АЭС 27 октября не могла быть совершена без разрешения или прямого указания его западных кураторов. Об этом 28 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов», — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.

Захарова рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Один из беспилотников со взрывчаткой повредил стены склада ядерных отходов, два других упали на административные здания, уточнила официальный представитель МИДа. По предварительным данным, в БПЛА применялись поставленные западными странами компоненты.

Произошедшее доказывает, что для киевского режима не существует никаких ограничений, даже на акты ядерного терроризма, подчеркнула Захарова. По ее словам, украинское руководство не могло не осознавать, что последствием налета беспилотников могла стать ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран.

Официальный представитель МИДа отметила, что вследствие бомбардировки АЭС киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Захарова призвала все правительства осудить действия Киева, а профильные международные организации и гражданское общество — дать оценку данному акту терроризма.

Накануне пресс-служба Курской АЭС сообщила, что после атаки беспилотников станция продолжает работу в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет. Тогда же уточнялось, что уровень радиации на АЭС и в районе ее расположения демонстрирует природные значения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.