Войска РФ уничтожили танк Leopard на запорожском направлении

На запорожском направлении войска РФ уничтожили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 октября сообщает Минобороны России.

«Общие потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки украинской армии на купянском направлении — у Синьковки Харьковской области и Надии Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, на краснолиманском направлении войска России отбили еще две атаки — около Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки Донецкой Народной Республики (ДНР).

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка ДНР», — уточняется в сообщении МО.

Ранее, 26 октября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за сентябрь ВС РФ ликвидировали два немецких танка Leopard. Он указал, что за месяц было уничтожено более 2,7 тыс. единиц вооружения и техники, включая семь американских БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777 США, 51 самоходную артиллерийскую установку из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов, а также еще один английский танк Challenger.

Еще в августе в Минобороны сообщили, что с начала украинского контрнаступления за июнь–июль российские силы уничтожили 25 танков Leopard.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».