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В «Аль-Кассам» заявили о ракетных ударах по Тель-Авиву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) в субботу, 28 октября, заявили, что обстреливают ракетами Тель-Авив.

Отмечается, что удары осуществляются в ответ «на резню гражданского населения» со стороны Израиля.

«Бригады «Аль-Кассам» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей», — говорится в заявлении движения.

Корреспондент «Известий», находящийся в городе, поделился кадрами с месте событий. На них можно слышать сигналы воздушной тревоги, раздающиеся над Тель-Авивом. На последних секундах видеозаписи слышен громкий хлопок, говорящий, судя по всему, о сработавшей системе противовоздушной обороны (ПВО).

До заметного конца: Израиль не пойдет на соглашение с ХАМАС
К чему может привести наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

В тот же день бригады «Аль-Кассам» заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, они заявили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадало.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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