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Карта спецоперации на Украине 28 октября

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 октября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки ВС РФ сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ в районах Дарьевки Херсонской области и Терновки Днепропетровской области.

На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.

На купянском направлении отражены три атаки боевиков, уничтожено более 50 военных, на краснолиманском направлении потери противника составили до 100 военных ВСУ, танк, две ББМ, три автомобиля, на донецком направлении поражены боевая машина РСЗО HIMARS, а также гаубица М119 . Уничтожено до 160 националистов.

На южнодонецком направлении уничижено до 120 военных ВСУ и три автомобиля. На запорожском направлении поражены немецкий танк Leopard, гаубица М119, а также уничтожено до 80 боевиков.

На херсонском направлении уничтожено до 110 военных ВСУ, четыре автомобиля, а также гаубицы «Гиацинт» и «Мста-Б».

Сбиты 36 беспилотников, а также четыре ракеты ATACMS, бомбы JDAM, три ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

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