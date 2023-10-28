Российские силы уничтожили командный пункт ВВС Украины в Кировоградской области

Российские военные уничтожили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом 28 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили о перехвате российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) четырех украинских БПЛА над Орловской областью и двух над Тульской. О пострадавших и повреждениях на тот момент не сообщалось.

За несколько часов до этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что военнослужащие Западной группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии в Купянском районе Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.