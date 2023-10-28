NYT сообщила о запасах топлива и еды у ХАМАС на три-четыре месяца

Палестинское движение ХАМАС имеет запасы на 3–4 месяца активных боевых действий, сообщает газета The New York Times 27 октября со ссылкой на арабских и западных чиновников.

Заявления Израиля о том, что ХАМАС накопило запасы, включая крайне необходимые продукты питания и топливо, имеют под собой основания. Как сообщают источники, движение потратило годы на создание огромных запасов для затяжной борьбы.

«У ХАМАС есть сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет, тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами, чтобы сделать еще больше боеприпасов. Запасы еды, воды и медикаментов», — говорится в материале.

ХАМАС имеет десятки километров подземных туннелей, где они накопили практически всё необходимое для затяжных боевых действий, добавляет издание.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Вместе с этим известно, что истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.