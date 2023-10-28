Подмосковный парк «Патриот» отметил свое девятилетие

Подмосковный парк «Патриот» отпраздновал свое девятилетие. «Известия» побывали на мероприятии в субботу, 28 октября.

Посетители смогли ознакомиться с историческим и современным оружием, представленным на выставке в парке. Так, можно увидеть танки, а также винтовки и пистолеты. Помимо этого, зрители могли прочитать описание оружия сами или же послушать лекцию. Кроме того, некоторые посетители даже попробовали взобраться на бронемашину.

Известно, что на празднике также был запланирован показ реконструкции боя с участием Т-80БВ «Алеша», пехоты и американского бронеавтомобиля MaxxPro International.

Еще в августе российский экипаж этого танка успешно отразил атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении. На поле боя были два танка и шесть бронемашин противника, но «Алеша» справился с ними, несмотря на численное превосходство. В том же месяце членам экипажа вручили госнаграды за проявленный героизм, а также министр обороны России Сергей Шойгу представил их к званию «Герой России».

Еще в октябре 2014 года глава Минобороны РФ подписал указ о создании парка «Патриот». Спустя год он был открыт. На сегодняшний день в парке посетителям доступны крупнейшая коллекция бронетехники, две музейные площадки, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр и огневой центр.