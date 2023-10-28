Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Вене
Мир
Число погибших в крупном ДТП в Египте возросло до 32
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и гололеде
Мир
Словакия пообещала пересмотреть оборонное соглашение с США
Мир
Более 70% французов заявили о страхе нападения на Францию после Израиля
Мир
NYT узнала о попытках Киева создать импровизированные системы ПВО
Мир
Москва призвала к перезапуску переговоров Израиля и Палестины по формуле ООН
Мир
В «Аль-Кассам» заявили о ракетных ударах по Тель-Авиву
Культура
Подмосковный парк «Патриот» отметил свое девятилетие
Мир
МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 32
Армия
Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в зоне СВО
Происшествия
Самолет рейса Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Мир
Израиль пропустит 10 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа
Сюжет:

Кличко сообщил о двух погибших из-за непогоды в Киеве

0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за непогоды в городе два человека погибли и семь пострадали. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, погибшие — мужчины 65 и 35 лет, еще семь жителей Киева получили травмы разной степени тяжести. На данный момент аварийные службы города занимаются устранением последствий урагана, добавил политик.

Он попросил киевлян не покидать дом без необходимости, поскольку плохие погодные условия прогнозируются до конца дня.

Морское стечение: каким городам в РФ грозят наводнения и цунами
Жителям на черноморском, азовском и каспийском побережьях нужно знать, что делать при ЧП, предупредили ученые

Днем ранее режим ЧС ввели в мексиканском штате Герреро после урагана «Отис». Тогда же сообщалось о гибели 27 человек, еще четверо пропали без вести.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023