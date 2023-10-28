Кличко сообщил о двух погибших из-за непогоды в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за непогоды в городе два человека погибли и семь пострадали. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале.
По словам Кличко, погибшие — мужчины 65 и 35 лет, еще семь жителей Киева получили травмы разной степени тяжести. На данный момент аварийные службы города занимаются устранением последствий урагана, добавил политик.
Он попросил киевлян не покидать дом без необходимости, поскольку плохие погодные условия прогнозируются до конца дня.
Днем ранее режим ЧС ввели в мексиканском штате Герреро после урагана «Отис». Тогда же сообщалось о гибели 27 человек, еще четверо пропали без вести.