Жители Москвы обменяли городские баллы на 14 тыс. билетов в зоопарк, театры и музеи
С начала года жители столицы обменяли баллы, полученные за участие в городских цифровых проектах, на 14 тыс. билетов в зоопарк, театры и музеи. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Москвичам предлагается выбрать из более чем 190 разнообразных поощрений. Это товары для дома, полезные сувениры, скидки на покупки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты на мероприятия и другие варианты», — отметила вице-мэр.
По ее словам, наибольшим спросом пользовались спектакли, концерты, мюзиклы, а также музеи — этот вариант жители столицы выбрали почти 4 тыс. раз. Благодаря программе москвичи смогли бесплатно посетить музей-заповедник «Коломенское», Музей космонавтики, Дарвиновский музей, усадьбу Кусково. Еще с начала года они оформили больше 6,5 тыс. билетов в Московский зоопарк.
«Партнерами программы стали 38 столичных театров. Это Театр на Таганке, Ленком Марка Захарова, «Геликон-опера», Московский театр юного зрителя и другие площадки. С января горожане получили более 3,6 тыс. билетов на их постановки», — добавила Сергунина.
Городские баллы начисляются за участие в работе цифровых проектов «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Город заданий» и «Помощник Москвы».