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Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей на шахте

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Об этом в субботу, 28 октября, сообщается на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — указал Путин.

Он также выразил надежду на спасение шахтеров, остающихся в настоящее время под землей.

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Авария на шахте имени Костенко произошла утром в этот же день. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, на поверхность вывели более 200 шахтеров. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.

Президент Казахстана объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он также прибыл на место ЧП и встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, выразив им соболезнования. Токаев также в поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая владеет шахтой.

Число погибших в результате аварии составляет к настоящему моменту 28 человек, еще 18 шахтеров ищут.

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