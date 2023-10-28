Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей на шахте
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Об этом в субботу, 28 октября, сообщается на сайте Кремля.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — указал Путин.
Он также выразил надежду на спасение шахтеров, остающихся в настоящее время под землей.
Авария на шахте имени Костенко произошла утром в этот же день. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, на поверхность вывели более 200 шахтеров. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.
Президент Казахстана объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он также прибыл на место ЧП и встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, выразив им соболезнования. Токаев также в поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая владеет шахтой.
Число погибших в результате аварии составляет к настоящему моменту 28 человек, еще 18 шахтеров ищут.