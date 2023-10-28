Здание гостиницы в Набережных Челнах почти полностью выгорело
Здание гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах почти полностью выгорело с первого по четвертый этаж. На данный момент пожар ликвидирован, сообщили 28 октября в МЧС России.
Огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. Персонал и посетителей эвакуировали.
Открытое горение ликвидировали в 11:05 мск. Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой конструкций.
На кадрах с места ЧП видно, что огонь практически полностью уничтожил четырехэтажное здание: выбиты окна, выгорел фасад.
Пожар в отеле на Московском проспекте начался утром в субботу, 28 октября. Очевидцы сообщали, что люди выбегали из здания на заснеженную улицу практически босиком.