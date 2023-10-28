Российские военные поймали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ловушку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Gegenpol 27 октября.

По словам Риттера, лучшее, что в настоящее время могут сделать в Киеве, — это отступить для сохранения жизней своих военных. Он отметил, что если ВСУ не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории.

«Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области», — сказал экс-разведчик ВС США, добавив, что такая тактика украинской стороны обернулась стратегической победой России.

В тот же день Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях. По его словам, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ВС РФ моментально их уничтожают.

25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней. По его словам, возможности украинской армии снижаются и отмечаются большие потери авиации противника.

Ранее, 15 октября, президент России Владимир Путин указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.