Реклама
Прямой эфир
Мир
Военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону операции
Мир
Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии на шахте в Караганде
Происшествия
В Набережных Челнах загорелась гостиница
Мир
ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля
Происшествия
Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области
Армия
Российские силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
Мир
Венгрия выступит против включения в 12-й пакет санкций ЕС атомной отрасли РФ
Мир
Токаев решил наказать владельца шахты в Караганде после гибели людей
Мир
В Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Украине
Мир
В Казахстане число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 20 человек
Мир
Армия Израиля нанесла удар по главе воздушных сил ХАМАС
Армия
Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой
Общество
В аэропортах Москвы 40 рейсов задержаны и четыре отменены
Сюжет:

Экс-разведчик США Риттер рассказал о ловушке для ВСУ в ДНР

Экс-разведчик Риттер: Россия одерживает победу над ВСУ на донецком направлении
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные поймали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ловушку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Gegenpol 27 октября.

По словам Риттера, лучшее, что в настоящее время могут сделать в Киеве, — это отступить для сохранения жизней своих военных. Он отметил, что если ВСУ не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории.

«Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области», — сказал экс-разведчик ВС США, добавив, что такая тактика украинской стороны обернулась стратегической победой России.

Умерить тыл: российская армия нанесла 19 ударов по военным объектам Украины
Уничтожены пункты размещения боевиков и наемников

В тот же день Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях. По его словам, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ВС РФ моментально их уничтожают.

25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней. По его словам, возможности украинской армии снижаются и отмечаются большие потери авиации противника.

Ранее, 15 октября, президент России Владимир Путин указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023