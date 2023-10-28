Реклама
Прямой эфир
Мир
Военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону операции
Мир
Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии на шахте в Караганде
Происшествия
В Набережных Челнах загорелась гостиница
Мир
ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля
Происшествия
Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области
Армия
Российские силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
Мир
Венгрия выступит против включения в 12-й пакет санкций ЕС атомной отрасли РФ
Мир
Токаев решил наказать владельца шахты в Караганде после гибели людей
Мир
В Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Украине
Мир
В Казахстане число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 20 человек
Мир
Армия Израиля нанесла удар по главе воздушных сил ХАМАС
Армия
Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой
Общество
В аэропортах Москвы 40 рейсов задержаны и четыре отменены
Сюжет:

«Известия» показали работу рембатов в зоне СВО

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опытные инженеры работают круглосуточно для нужд солдат СВО и дают вторую жизнь технике, которая получила повреждения в ходе боев, об этом рассказала 28 октября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Электрик-водитель рембата с позывным Алтай — настоящий современный Кулибин. Этот стенд для диагностики прицела на танк Т-80 — его разработка.

«Нужен был доктор, который сможет показать, какие больные органы у прицела», — говорит электрик-водитель рембата с позывным Алтай.

На гражданке Алтай был фрезеровщиком, увлекался радиотехникой. Когда мобилизовали, попал в место, где все его знания, навыки и энтузиазм оказались бесценными.

«Заходят когда первый раз, думают, куда-то не туда попали. Чуть ли не космос запускаю здесь. Приносят литературу. Читаешь и развиваешься в новых направлениях», — отметил военнослужащий.

В другом рембате обслуживают технику для одной из армий Западной группировки войск. Меняются, в основном, изношенные детали. Боевые повреждения – это всего 10% всех ремонтов.

Поменять двигатель на танке Т-72Б3 занимает всего сутки. Все благодаря опыту военнослужащих и тому, что техника все время дорабатывается с учетом опыта СВО.

Так, Дмитрий служит уже 11 лет, он специалист по ремонту танков и машин на их базе.

«Сделали более ремонтопригодное всё, быстросъемы. То есть как бы для людей всё. Намного быстрее проводить все ремонты и находить неполадки», – сказал заместитель командира взвода по ремонту танков Дмитрий.

Самое главное здесь — это время, ведь обслуживается реальная боевая техника, которую ждут на передовой.

В ангаре заканчивают ремонт танка Т-80БВ, экипаж следит и чем-то помогает.

«Во время боевой задачи механик сообщил, что температура начала зашкаливать. Боевую задачу мы выполнили, вернулись. Примерно за день, даже меньше, мы устранили неисправность», — отметил командир танка с позывным Казань.

Дальше у этой машины только ходовые испытания, затем обратно на передовую.

Закрытые позиции: как танкисты применяют новые знания под Авдеевкой
Экипажи Т-80 в ходе СВО освоили артиллерийские приемы ведения огня

Ранее, 25 октября, «Народный фронт» доставил российским танкистам на линию боевого соприкосновения технику и оборудование, закупленные в рамках сбора «Всё для Победы!».

На пожертвованные россиянами средства закупили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также транспорт: автомобиль «УАЗ» («буханка») и квадроциклы.

Ранее, в августе, «Народный фронт» доставил медбатальону в Артемовске оборудование, закупленное в рамках сбора «Военным медикам». Так, военным медикам были переданы мобильные рентгеновские комплексы, аппараты ИВЛ и УЗИ, стол для анестезиолога и другое оборудование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023