«Известия» показали работу рембатов в зоне СВО

Опытные инженеры работают круглосуточно для нужд солдат СВО и дают вторую жизнь технике, которая получила повреждения в ходе боев, об этом рассказала 28 октября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Электрик-водитель рембата с позывным Алтай — настоящий современный Кулибин. Этот стенд для диагностики прицела на танк Т-80 — его разработка.

«Нужен был доктор, который сможет показать, какие больные органы у прицела», — говорит электрик-водитель рембата с позывным Алтай.

На гражданке Алтай был фрезеровщиком, увлекался радиотехникой. Когда мобилизовали, попал в место, где все его знания, навыки и энтузиазм оказались бесценными.

«Заходят когда первый раз, думают, куда-то не туда попали. Чуть ли не космос запускаю здесь. Приносят литературу. Читаешь и развиваешься в новых направлениях», — отметил военнослужащий.

В другом рембате обслуживают технику для одной из армий Западной группировки войск. Меняются, в основном, изношенные детали. Боевые повреждения – это всего 10% всех ремонтов.

Поменять двигатель на танке Т-72Б3 занимает всего сутки. Все благодаря опыту военнослужащих и тому, что техника все время дорабатывается с учетом опыта СВО.

Так, Дмитрий служит уже 11 лет, он специалист по ремонту танков и машин на их базе.

«Сделали более ремонтопригодное всё, быстросъемы. То есть как бы для людей всё. Намного быстрее проводить все ремонты и находить неполадки», – сказал заместитель командира взвода по ремонту танков Дмитрий.

Самое главное здесь — это время, ведь обслуживается реальная боевая техника, которую ждут на передовой.

В ангаре заканчивают ремонт танка Т-80БВ, экипаж следит и чем-то помогает.

«Во время боевой задачи механик сообщил, что температура начала зашкаливать. Боевую задачу мы выполнили, вернулись. Примерно за день, даже меньше, мы устранили неисправность», — отметил командир танка с позывным Казань.

Дальше у этой машины только ходовые испытания, затем обратно на передовую.

Ранее, 25 октября, «Народный фронт» доставил российским танкистам на линию боевого соприкосновения технику и оборудование, закупленные в рамках сбора «Всё для Победы!».

На пожертвованные россиянами средства закупили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также транспорт: автомобиль «УАЗ» («буханка») и квадроциклы.

Ранее, в августе, «Народный фронт» доставил медбатальону в Артемовске оборудование, закупленное в рамках сбора «Военным медикам». Так, военным медикам были переданы мобильные рентгеновские комплексы, аппараты ИВЛ и УЗИ, стол для анестезиолога и другое оборудование.