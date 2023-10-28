Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области
Автобус, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Иваново, опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, пострадали шесть человек. Об этом сообщается 28 октября в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
Авария произошла утром у населенного пункта Окульцево. Опрокинулся автобус «КАвЗ», который перевозил 21 пассажира. По предварительным данным, пострадали шесть человек.
16 октября в Луганской Народной Республике (ЛНР) из-за столкновения рейсового автобуса и иномарки пострадали 11 человек. Водитель автомобиля Renault Sandero, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автобусом марки «Богдан», в котором находились 25 пассажиров.