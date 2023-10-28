В Санкт-Петербурге глухой 8-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа

В Санкт-Петербурге глухой восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 28 октября, сообщил источник «Известий».

ЧП произошло накануне вечером в доме по улице Гданьской. При каких обстоятельствах ребенок выпал из окна, неизвестно. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с различными ушибами, в том числе позвоночника.

Известно, что семья благополучная и на учете не состоит. Мальчик 2015 года рождения учится в первом классе школы-интерната для глухих детей.

Ранее, 29 сентября, трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже на северо-востоке Москвы. Тогда обстоятельства происшествия также не уточнялись. Мальчика госпитализировали.