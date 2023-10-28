В Киеве назвали нового премьера Словакии мини-Орбаном из-за позиции по Украине

Глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Верховной рады Украины Александр Мережко назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отказавшегося поставлять оружие Киеву, мини-Орбаном (имеется в виду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с начала конфликта на Украине выступает против поставок вооружения Киеву). Об этом в субботу, 28 октября, пишет журнал Newsweek.

По мнению Мережко, позиция нового премьер-министра Словакии относительно военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева.

«Я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не позволить Фицо сделать вторую Венгрию из этой страны», — добавил политик.

В материале отмечается также, что отказ Будапешта и Братиславы оказывать помощь Украине явился для украинского лидера Владимира Зеленского ударом.

26 октября газета Politico написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе выступили против выделения Киеву пакета помощи в размере €50 млрд. Речь идет о программе помощи Украине на следующие четыре года, которую Брюссель планирует утвердить в рамках изменения бюджета Евросоюза на период с 2024 по 2027 год. Одобрение программы требует поддержки всех 27 стран — участниц ЕС.

Тогда же премьер-министр Словакии заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он призвал ЕС, который сейчас является основным поставщиком Киева, принять роль миротворца в конфликте.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с «Известиями» 27 октября отметил, что Венгрия и Словакия выступают против помощи Украине ради своей выгоды, эти страны будут пользоваться возможностью, чтобы выторговать себе финансовые преференции, подчеркнул он.

В свою очередь, Орбан на саммите Европейского союза предложил разработать новую стратегию по Украине, а уже после определить, какая ей потребуется финансовая помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.