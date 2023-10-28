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Пекин назвал сепаратистов Тайваня главным вызовом для отношений Китая и США

Глава МИД КНР назвал сепаратистов Тайваня главным вызовом для отношений Китая и США
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе визита в Вашингтон на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном 27 октября назвал главным вызовом для отношений Пекина и Вашингтона сепаратистов Тайваня. Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Ван И отметил, что самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе является «независимость Тайваня», самой большой проблемой, стоящей перед китайско-американскими отношениями, является также «независимость Тайваня», которой необходимо решительно противостоять и найти отражение в конкретной политике и действиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи обе стороны согласились продолжать поддерживать стратегическое общение.

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Во время своего визита в США глава МИД КНР встретился также с американским лидером Джо Байденом. В ходе переговоров китайский министр потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70—80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами. При этом Китай готов улучшать отношения с США, но стабилизация двусторонних связей должна происходить на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды, добавил Ван И.

Глава МИД КНР указал, что его визит в США нацелен «на предотвращение дальнейшего ухудшения двусторонних отношений и на начало их стабилизации». Байден на встрече указал на то, что Вашингтон и Пекин должны поддерживать открытыми каналы связи и взаимодействовать при реагировании на глобальные вызовы.

Ранее, 25 октября, председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Пекин и Вашингтон являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития. В свою очередь, американский лидер отметил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним. Джо Байден также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в отношениях с КНР намерены руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

В июне Ван И на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявлял, что Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, а США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также прекратить раздувать теорию «китайской угрозы».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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