ГА ООН приняла арабскую резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Трансляция заседания велась 27 октября на сайте всемирной организации.

За принятие документа проголосовали 120 стран, 45 государств воздержались. Против принятия резолюции было отдано 14 голосов.

Генассамблея при этом отклонила поправку Канады, поддержанную Соединенными Штатами Америки, в которой содержится осуждение террористических атак движения ХАМАС. Против принятия резолюции выступил также Израиль.

В документе 22 арабские страны в лице Иордании призывают к немедленному и устойчивому гуманитарному перемирию между сторонами. Там содержится также призыв к незамедлительному предоставлению полного и беспрепятственного гуманитарного доступа Ближневосточному агентству всемирной организации для оказания помощи палестинским беженцам.

После принятия резолюции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН. Израиль, в свою очередь, отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН и выразил намерение уничтожить ХАМАС. Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан также выступил с утверждением, что всемирная организация потеряла свою легитимность после принятия ГА ООН ближневосточной резолюции, отклонив, в свою очередь, поправку к ней с осуждением ХАМАС.

В тот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей этой войны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.