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Сенатор Косачев назвал эмоциональным голосование в ГА ООН по Ближнему Востоку

Косачев: голосование в ГА ООН по Ближнему Востоку было эмоциональным
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Голосование в Генассамблее (ГА) ООН по палестино-израильскому конфликту отличалось эмоциональностью. Об этом 28 октября заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Голосование в ООН сегодня ночью, разделившее мир по совершенно неожиданным линиям, скорее эмоциональное, нежели политическое. Оказывается, в мире еще достаточно места для искренних реакций, пусть и самых разных. Внеблоковая совесть в мировой политике пока не списана в архив окончательно, как казалось еще недавно», — написал он в Telegram-канале.

Косачев добавил, что, по его мнению, любой человек отреагирует на происходящее на Ближнем Востоке с точки зрения неприятия «террористических средств достижения политических целей».

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Накануне ГА ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались.

О возобладании здравого смысла в ГА ООН заявил 28 октября постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Между тем Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН и выразил намерение уничтожить палестинское движение ХАМАС. Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан также выступил с утверждением, что всемирная организация потеряла свою легитимность после принятия ГА ООН ближневосточной резолюции, отклонив, в свою очередь, поправку к ней с осуждением ХАМАС.

Ранее, 25 октября, Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Против выступили Великобритания и США. РФ и Китай также наложили вето на американскую резолюцию. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя объяснил такое решение тем, что Вашингтон предложил крайне политизированный проект, насыщенный неуместными заявлениями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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