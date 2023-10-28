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Newsweek: отказ Венгрии и Словакии в помощи Киеву стал ударом для Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар со стороны союзников в Европе после того, как Венгрия и Словакия отказались поставлять вооружение Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 27 октября сообщило издание Newsweek.

Отмечается, что в настоящий момент Зеленский сталкивается с серьезной проблемой в Центральной Европе, поскольку некоторые лидеры, включая новоизбранного премьер-министра Словакии Роберта Фицо, высказываются против военной помощи Киеву со стороны Евросоюза (ЕС) и НАТО.

Как указало издание, до этого Словакия предоставила Киеву немалый объем военной помощи, поставив значительное количество снарядов, бронетехники, артиллерийских орудий, а также самолетов.

«Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьеру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы», — говорится в статье.

Расходный бизнес: Венгрия выступила против нового финансирования Украины
И призвала к началу мирных переговоров

Ранее в этот день главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с «Известиями» отметил, что Венгрия и Словакия выступают против помощи Украине ради своей выгоды, эти страны будут пользоваться возможностью, чтобы выторговать себе финансовые преференции.

Накануне газета Politico написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд.

Тогда же премьер-министр Словакии заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он призвал ЕС, который сейчас является основным поставщиком Киева, принять роль миротворца в конфликте.

В свою очередь, Орбан на саммите ЕС предложил разработать новую стратегию по Украине, а уже после определить, какая ей потребуется финансовая помощь.

Венгрия в мае блокировала выделение для финансирования Украины суммы €500 млн из Европейского фонда мира. Орбан заявлял, что его страна «не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу», пока Киев не восстановит права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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