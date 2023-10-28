Ван И заявил о необходимости предотвратить гуманитарный кризис на Ближнем Востоке

Глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости срочно предотвратить разрастание гуманитарного кризиса в зоне ближневосточного конфликта.

«Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, таким как палестино-израильский конфликт. Ван И заявил, что самой насущной задачей является предотвращение более масштабной гуманитарной катастрофы, а фундаментальным выходом является реализация «решения о двух государствах», — говорится в заявлении, опубликованном 28 октября на сайте МИД Китая.

Ранее, 26 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) выделит еще €50 млн гуманитарной помощи населению сектора Газа, страдающему из-за конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

23 октября американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул необходимость поддерживать непрерывный поток гуманитарной помощи в Газу.

Тогда же глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сказал, что гуманитарная пауза должна наступить в боевых действиях в Газе, приоритетом является доставка помощи в регион.

За день до этого Папа Римский Франциск после окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане обратился с призывом обеспечить свободный поток гуманитарной помощи в сектор Газа и освободить заложников.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн заявила, что жители сектора Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться в регион.

20 октября в сектор Газа прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью. При этом не сообщалось, какая из стран ее поставила.

19 октября стало известно, что специальный борт МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариш. В составе груза мука, сахар, рис и макаронные изделия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.