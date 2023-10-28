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Эксперт рассказал об уничтожении ракет ATACMS огнем ЗРС С-400

Эксперт Бижев: ракеты ATACMS были сбиты огнем ЗРС С-400
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Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
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Американские ракеты ATACMS на Украине были сбиты ранее огнем зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил 28 октября бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Две украинские ракеты ATACMS производства США, об уничтожении которых сообщило Минобороны РФ, были сбиты огнем зенитных ракетных систем С-400», — приводит его слова ТАСС.

Весь арсенал российских средств ПВО от зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» до ЗРС С-400 способен поражать ATACMS, поскольку у этих ракет скорость полета не превышает 1,4 м в секунду, что делает их уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС.

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О том, что американская сторона осуществила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км, Белый дом сообщил 17 октября. Также в этот день стало известно, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Однако в распоряжении «Известий» в этот же день появились эксклюзивные кадры обломков сбитой еще до официального заявления Вашингтона дальнобойной американской ракеты ATACMS. Сообщалось, что ракеты была сбита 16 октября системой ПВО на одном из направлений в зоне спецоперации.

Позже, 25 октября, Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили две ракеты американские ATACMS за сутки в зоне спецоперации.

Как заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин, поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Кроме того, 25 октября капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Известиям», что факт двух перехваченных за сутки дальнобойных ракет ATACMS в зоне СВО говорит о том, что российская система противовоздушной обороны готова противодействовать любым подобным вооружениям. По его словам, ракеты с высокой дальностью поражения также могут обнаруживать и перехватывать российские комплексы С-300 и С-400.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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