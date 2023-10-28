Bloomberg узнало об опасениях союзников США из-за помощи Израилю и Украине

Союзники США опасаются, что Вашингтону не хватит возможностей оказывать помощь сразу Израилю и Украине. Об этом 27 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В столицах Европы и Азии чиновники всё сильнее волнуются, что некоторые партнеры в конечном итоге останутся обделенными, в то время как всплеск одновременных вызовов ограничивает способность США отвечать (на них. — Ред.), а их (США. — Ред.) оборонная промышленность силится произвести достаточное количество оружия для всех этих конфликтов», — говорится в публикации.

По информации источников агентства, до начала эскалации палестино-израильского конфликта Вашингтон перемещал ресурсы с Ближнего Востока на «борьбу с Россией и Китаем». В нынешней ситуации США вынуждены просить Израиль отложить наземную операцию до тех пор, пока они не нарастят свои силы в регионе.

Как указало Bloomberg, тревогу также подогревают предстоящие в ноябре 2024 года президентские выборы в США, победу на которых может одержать экс-президент Дональд Трамп, который неоднократно говорил о желании выйти из НАТО и заключить соглашение с Россией.

Накануне Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. Отмечается, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

26 октября эксперт по российской политике и Ближнему Востоку, обозреватель Ханна Нотте выразила мнение, что ситуация на Украине уходит на второй план в связи с обострением на Ближнем Востоке. Западные политики и общество уделяют больше внимания Израилю, на этом фоне Киев может испытать проблемы с поставками вооружений.

В тот же день новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Украины. Комментируя запрос Белого дома к конгрессу на дополнительные бюджетные ассигнования на новый финансовый год, в частности на оказание помощи Украине и Израилю, спикер призвал разделить эти пакеты помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 октября заявил, что политические процессы в США и снижение поддержки Киева вызывают обеспокоенность украинских властей. При этом он указал, что Украина по-прежнему уверена в долгосрочных обещаниях поддержки со стороны администрации президента США и американского народа.

20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.