МИД Ирана: продолжение помощи США Израилю ведет к открытию новых фронтов

В Иране будут созданы новые фронты против Соединенных Штатов, если власти Вашингтона продолжат оказывать поддержку Иерусалиму. Такое заявление 27 октября сделал иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Bloomberg Television.

«США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», — сказал он.

По его мнению, Белому дому стоит задуматься о том, хочет ли он обострения войны на Ближнем Востоке. Абдоллахиян сказал, что Иран не отправлял войска в Сирию или другие части региона, однако операция Израиля в секторе Газа будет иметь серьезные последствия.

Ранее в этот день, 27 октября, в Пентагоне заявили, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с применением ракет и БПЛА. В результате ударов 26 октября по объектам, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), которые носили оборонительный для американской стороны характер, жертв нет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары США по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, по утверждениям, КСИР, означали предупреждения для Тегерана. В Соединенных Штатах считают Иран ответственным за несколько атак на американские войска в Сирии и Ираке.

Телеканал Al Mayadeen также сообщил, что военная база США на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу. В военную базу США попали 10 снарядов. Отмечается, что ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

Как указал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков. Он уточнил, что 17 американских пострадавших из 21 получили ранения на базе Эт-Танф, четверо военнослужащих пострадали на базе Айн-эль-Асад.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя обстрелы американских военных баз, что критическая напряженность провоцирует напряженность в более широком контексте в регионе. Вместе с тем он добавил, что опасения о возможности втягивания военных РФ в Сирии отсутствуют.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по указанию американского президента Джо Байдена в ответ на нападения на военные базы Вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым КСИР и связанными с ним группировками.

25 октября Байден подчеркнул, что Ирану следует быть готовым к ответной реакции США в случае продолжения атак на американских военнослужащих, которые находятся в ближневосточном регионе.

До этого, 22 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен также заявлял о готовности Вашингтона отреагировать в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке со стороны проиранских группировок.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.