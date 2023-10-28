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ГА ООН одобрила арабскую резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке

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Генассамблея (ГА) ООН 27 октября приняла внесенный Иорданией на рассмотрение проект резолюции арабских стран, в котором участников палестино-израильского конфликта призывают к немедленному перемирию.

За резолюцию было отдано 120 голосов, включая голос России, противниками выступили 14 государств, а воздержались 45. Чтобы Генеральная ассамблея смогла принять резолюцию, нужно было набрать большинство голосов, что составляет две трети от общего числа голосовавших. При этом голоса воздержавшихся в этом подсчете не учитываются.

Резолюция была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, в том числе России.

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До этого, 25 октября, Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект резолюции по конфликту на Ближнем Востоке, учитывавший элементы не принятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Против выступили Великобритания и США. Российская Федерация и Китай, в свою очередь, наложили вето на американскую резолюцию, поскольку в ней не было призывов к прекращению огня. Постоянный представитель России в СБ всемирной организации Василий Небензя объяснил данное решение тем, что Вашингтон предложил крайне политизированный проект, который насыщен неуместными заявлениями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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