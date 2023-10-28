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Эксперт рассказала о действиях после покупки телефона

IT-эксперт Самарцева: проверить подлинность смартфона можно по IMEI-коду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева 28 октября рассказала о действиях после покупки телефона.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что при переносе данных на новый телефон могут переехать файлы, содержащие вредоносное программное обеспечение (ПО) со старого устройства. Поэтому нужно запустить проверку антивирусом сразу после переноса данных, особенно, если есть сомнения в оригинальности телефона или он уже был в использовании.

Как отметила Самарцева, проверить подлинность устройства можно, сравнив IMEI-код, размещенный на корпусе и на упаковке. Если смартфон был в использовании, специалист посоветовала сбросить телефон до заводских настроек и связаться с продавцом.

После необходимо проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений, чтобы оптимизировать работу устройства и дополнительно защитить пользователя. Также следует посмотреть системные настройки на новом смартфоне, так как многие опции могут быть отключены по умолчанию.

Кроме того, в настройках можно включить функции, необходимые именно вам, отрегулировать параметры экрана, виджеты, управление жестами. Там же можно отрегулировать настройки конфиденциальности: установить пароль, графический ключ или разблокировку с помощью биометрии. После этого можно приступать к скачиванию приложений и персонализации устройства.

Самарцева назвала важным для любого устройства — надежный антивирус. Также для продления срока службы смартфона, можно скачать специальные приложения для оптимизации памяти и работы аккумулятора.

Сдать в сервис: при передаче смартфонов в ремонт высок риск утечки данных
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Ранее, 4 октября, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий сообщил, что новый смартфон может быть заражен вредоносными программами еще до поступления в продажу. По его словам, подобные инциденты фиксируются у производителей из Китая, устанавливающих вредоносное ПО для отслеживания активности пользователей и продажи этой информации.

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