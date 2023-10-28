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Bloomberg сообщило о планах Украины ужесточить контроль над экспортерами зерна

Bloomberg: Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Киевские власти хотят ужесточить контроль над экспортерами зерна Украины для увеличения доходов. Об этом 27 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

«Украина вводит более жесткий контроль над торговцами зерном, чтобы увеличить доходы для финансирования обороны в военное время», — говорится в статье.

В агентство отметили, что украинские власти будут требовать от экспортеров зерновых и масличных культур либо получения лицензий, либо предоставления налоговой отчетности за период до начала российской спецоперации в 2022 году.

«Правительство [Украины] стремится вытеснить компании-однодневки, репатриировать больше валютных поступлений и повысить собираемость налогов, в то время как международные союзники Украины, которые предоставляют миллиарды долларов помощи, тщательно изучают ее усилия по борьбе с коррупцией», — написали обозреватели.

При этом, как отмечает агентство, ранее начатые проверки экспортеров уже замедлили поставки зерна из украинских портов.

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До этого, 18 октября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до 60% экспортного зерна Украины идет через территорию Румынии.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

7 сентября украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

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