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ВС РФ нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 28 октября сообщил, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское», — приводит его слова «РИА Новости».

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Ранее, 25 октября, Чехов заявил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам дислокации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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