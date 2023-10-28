В Европе признали зависимость от SpaceX из-за санкций против РФ в космосе

Проект европейской спутниковой навигации Galileo зашел в тупик из-за санкций против космических технологий России и недоступности привычных пусковых установок. Об этом 27 октября сообщило издание La Nouvelle Tribune.

Европа, лишившись ракеты-носителя «Союз», обращается к компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX.

«Это решение было принято после предварительного соглашения между Европейским космическим агентством и SpaceX о запуске следующих четырех спутников Galileo в 2024 году. Хотя этот подход кажется противоречивым, текущие обстоятельства сделали его необходимым», — говорится в материале.

Также указывается, что этот «временный альянс обнажает зависимость Европы от неевропейских игроков в важнейшем секторе». Кроме того, авторы рассказали, что Европа стремится восстановить свою независимость в данной ключевой области. Для этого есть разработка Ariane 6, которую при этом издание называет запоздалой.

Ранее, 7 октября, агентство Reuters сообщало, что испанская компания PLD Space запустила суборбитальную ракету-носитель Miura 1. Запуск стал первым частным в Европе.

Первая попытка запуска ракеты в мае была прекращена из-за сильного высотного ветра. Вторая попытка в июне провалилась, когда кабели в отсеке авионики не отсоединились вовремя, что остановило взлет, поскольку из ракеты вырвались дым и пламя.

В июне стало известно, что европейские страны планируют расширить возможности для реагирования на угрозы своей безопасности в космосе и сократить свою стратегическую зависимость в сфере космических технологий. В совместной колонке еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, исполнительного вице-президента организации «Европа, приспособленная к цифровому веку» Маргрет Вестагер и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля говорилось, что новая стратегия ЕС означает смену парадигмы, которая нацелена на укрепление устойчивости в космосе и за его пределами. Бретон предрек ликвидацию разрыва между космосом и обороной.

Еще в марте прошлого года швейцарский телеканал SRF предупреждал, что антироссийские санкции и ответ на них угрожают высокозатратным космическим проектам. РФ также занимается ориентированием МКС в пространстве, из-за этого остальные страны зависят от России, которая, в свою очередь, мало заинтересована в отсоединении своих модулей от станции, отмечалось тогда.