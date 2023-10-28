Реклама
Прямой эфир
Мир
Военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону операции
Мир
Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии на шахте в Караганде
Происшествия
В Набережных Челнах загорелась гостиница
Мир
ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля
Происшествия
Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области
Армия
Российские силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
Мир
Венгрия выступит против включения в 12-й пакет санкций ЕС атомной отрасли РФ
Мир
Токаев решил наказать владельца шахты в Караганде после гибели людей
Мир
В Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Украине
Мир
В Казахстане число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 20 человек
Мир
Армия Израиля нанесла удар по главе воздушных сил ХАМАС
Армия
Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой
Общество
В аэропортах Москвы 40 рейсов задержаны и четыре отменены
Сюжет:

В Европе признали зависимость от SpaceX из-за санкций против РФ в космосе

La Nouvelle Tribune: Европа зависима от SpaceX из-за санкций против РФ в космосе
0
Фото: La Nouvelle Tribune
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект европейской спутниковой навигации Galileo зашел в тупик из-за санкций против космических технологий России и недоступности привычных пусковых установок. Об этом 27 октября сообщило издание La Nouvelle Tribune.

Европа, лишившись ракеты-носителя «Союз», обращается к компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX.

«Это решение было принято после предварительного соглашения между Европейским космическим агентством и SpaceX о запуске следующих четырех спутников Galileo в 2024 году. Хотя этот подход кажется противоречивым, текущие обстоятельства сделали его необходимым», — говорится в материале.

Также указывается, что этот «временный альянс обнажает зависимость Европы от неевропейских игроков в важнейшем секторе». Кроме того, авторы рассказали, что Европа стремится восстановить свою независимость в данной ключевой области. Для этого есть разработка Ariane 6, которую при этом издание называет запоздалой.

Атмосферные остатки: в России создают вечный двигатель для спутников
Как новая технология для низкоорбитальных группировок поможет обеспечить интернетом всю Землю

Ранее, 7 октября, агентство Reuters сообщало, что испанская компания PLD Space запустила суборбитальную ракету-носитель Miura 1. Запуск стал первым частным в Европе.

Первая попытка запуска ракеты в мае была прекращена из-за сильного высотного ветра. Вторая попытка в июне провалилась, когда кабели в отсеке авионики не отсоединились вовремя, что остановило взлет, поскольку из ракеты вырвались дым и пламя.

В июне стало известно, что европейские страны планируют расширить возможности для реагирования на угрозы своей безопасности в космосе и сократить свою стратегическую зависимость в сфере космических технологий. В совместной колонке еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, исполнительного вице-президента организации «Европа, приспособленная к цифровому веку» Маргрет Вестагер и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля говорилось, что новая стратегия ЕС означает смену парадигмы, которая нацелена на укрепление устойчивости в космосе и за его пределами. Бретон предрек ликвидацию разрыва между космосом и обороной.

Еще в марте прошлого года швейцарский телеканал SRF предупреждал, что антироссийские санкции и ответ на них угрожают высокозатратным космическим проектам. РФ также занимается ориентированием МКС в пространстве, из-за этого остальные страны зависят от России, которая, в свою очередь, мало заинтересована в отсоединении своих модулей от станции, отмечалось тогда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023