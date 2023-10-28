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Группировка «Центр» отразила четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 28 октября сообщил, что российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Савчук, в районе Торского участка российские военные поразили штурмовые группы ВСУ. Также в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожено более 120 украинских боевиков, две боевых машин пехоты (БМП) и самоходная артиллеристская установка (САУ) «Акация».

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Накануне Савчук сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили порядка 20 расчетов полевой артиллерии. Также удалось уничтожить две боевые бронированные машины ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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