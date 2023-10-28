Фура столкнулась с такси и врезалась в отбойник на 41-м км МКАД
Грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей в Москве. Об этом 28 октября сообщил столичный департамент транспорта.
«На внутренней стороне 41-го км МКАД (в районе развязки с Профсоюзной улицей) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Как уточнили в дептрансе, движение в районе аварии осложнено. Водителям посоветовали объезжать этот участок.
Накануне легковой автомобиль «с мигалкой» и пассажирский автобус столкнулись в центре Москвы на Таганской улице. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия, на которых видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения.