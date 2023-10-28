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Подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне обнаружили мертвым

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Подозреваемый в массовой стрельбе в американском городе Льюистон штата Мэн обнаружен мертвым, сообщили 27 октября телеканалу NBC News четыре высокопоставленных представителя правоохранительных органов.

Со дня происшествия стрелявший скрывался от полиции. Отмечается, что ранее правоохранители выдали ордер на арест подозреваемого по обвинению в восьми убийствах. Все пункты были основаны на опознании некоторых погибших.

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Стрельба в американском городе произошла 25 октября. Злоумышленник открыл огонь по людям в баре, ресторане и магазине.

Губернатор штата Джанет Миллс на следующий день сообщала о 18 погибших. Еще 13 человек получили ранения. Американский президент Джо Байден был проинформирован о произошедшем.

Полиция Льюистона установила личность подозреваемого в совершении массовой стрельбы. Огонь мог открыть Роберт Кард 1983 года рождения. Полицейские порекомендовали опасаться Карда, поскольку он может быть вооружен, и попросили сообщить в органы о его предполагаемом местоположении.

Кроме того, по информации источников СМИ в правоохранительных органах, открывший огонь по людям — оружейный инструктор с опытом военной службы и, вероятно, психическими проблемами.

На следующий день после стрельбы полиция окружила дом, который был связан с подозреваемым в преступлении. Правоохранители несколько часов призывали его выйти из здания. В то же время СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах также информировали о предсмертной записке подозреваемого, которую Кард, предположительно, оставил своему сыну и в которой не сообщается о мотивах произошедшего.

По предварительной информации, данный инцидент стал самым массовым случаем расстрела в США в текущем году. Всего в 2023-м в Соединенных Штатах было зарегистрировано 565 инцидентов, в которых в результате стрельбы было убито не менее четырех человек за исключением стрелка. 26 октября Байден постановил, что флаг США до заката 30 октября должен оставаться приспущенным над Белым домом и другими государственными учреждениями страны в память о жертвах стрельбы.

После массовой стрельбы в Льюистоне президент США Джо Байден призвал представителей Республиканской партии в конгрессе принять закон о запрете продажи штурмового оружия в стране. Американский лидер также заявил, что отдал распоряжение своей администрации сделать всë необходимое для оказания помощи и поддержки жителям пострадавшего штата.

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