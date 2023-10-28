На юге Израиля была объявлена воздушная тревога

На юге Израиля, у Сектора Газа, после нескольких часов затишья вновь звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены», — говорится в Telegramканале ЦАХАЛ.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа.

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, бригады сообщили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя начатое ЦАХАЛ расширение наземной операции в секторе Газа, в беседе с «Известиями» сказал, что она может закончиться нескоро, поскольку у страны могут возникнуть проблемы на северном направлении, где находится ливанская группировка «Хезболла».

26 октября корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Работает система ПРО «Железный купол».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.