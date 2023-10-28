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США и КНР подтвердили готовность работать над встречей лидеров на саммите АТЭС

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Фото: Global Look Press/Zhang Ling
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На переговорах американской администрации и главы МИД КНР Ван И в США стороны подтвердили обоюдную готовность работать над встречей лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско. Об этом заявила 27 октября представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном онлайн-брифинге, который был посвящен итогам переговоров с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И в Вашингтоне.

«Стороны подтвердили, что будут работать совместно для организации встречи между президентом Байденом и лидером Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско», — сказал чиновник журналистам.

Кроме того, в ходе переговоров поднимались темы ситуации на Украине, действия КНДР, а также сферы потенциального сотрудничества. Как отметила представитель, стороны откровенно обменялись мнениями в ходе разговора, который имел место быть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Как свидетельствует этот визит, в ближайшее время двусторонние дипломатические контакты между Соединенными Штатами и КНР будут расширяться, как мы надеемся. Как мы уже неоднократно говорили, такая активизация дипломатических усилий не означает изменения подхода к КНР», — добавила чиновник.

Также она рассказала, что встреча Байдена с Ван И продолжалась около часа, еще три часа высокопоставленный китайский дипломат общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов — с госсекретарем Энтони Блинкеном.

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Ранее, 26 октября, было обнародовано заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам переговоров американской и китайской сторон в Госдепе США. Указывалось, что госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки глава МИД Китая Ван И обсудили вопросы, по которым у Вашингтона и Пекина имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.

Также в тот день глава МИД КНР Ван И отметил необходимость всеобъемлющего диалога для Пекина и Вашингтона. Он добавил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы.

Визит министра иностранных дел КНР Ван И в Вашингтон проходит с 26 по 28 октября.

Как отмечал 25 октября эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов «Известиям», для России важна и выгодна коммуникация между Пекином и Вашингтоном, поскольку Китай может продвигать интересы РФ во взаимоотношениях с США.

Ранее тот же день председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем мире.

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