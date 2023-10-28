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Финансист объяснил выгоду потребительского займа перед автокредитом

Финансист Бадалов: в ряде случаев потребительский кредит выгоднее автокредита
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Одно из самых обременительных условий автокредита — банк обязательно возьмет автомобиль в залог, соответственно, пока заемщик полностью не погасит долг, он не сможет продать или подарить свою машину. Почему потребительский кредит иногда может оказаться удобнее и выгоднее автокредита, 28 октября агентству «Прайм» объяснил финансист Лазарь Бадалов.

Также эксперт отметил, что застраховать придется не только машину, но и свою жизнь, а еще, возможно, даже оформить GAP-страховку (гарантия сохранения стоимости автомобиля). Он добавил, что если клиент откажется от дополнительных страховок, то банк, вероятно, не откажет ему, однако увеличит ставку. Кроме того, кредитор имеет право предложить включить сумму страховки в кредит. Следовательно, по словам финансиста, общая сумма кредита станет больше, что повлечет за собой существенные переплаты.

«В совокупности стоимость страховых продуктов может достигать 20—25% от стоимости автомобиля», — подсчитал финансист.

Бадалов обратил внимание на то, что автодилеры вместо этого предлагают покупателям скидочные предложения, однако дисконт в лучшем случае покроет часть расходов на допуслуги. Такого рода нюансы часто склоняют граждан к покупке автомобиля при помощи обычного потребительского кредита.

«Ставка по нему может быть выше, чем по автокредитам, но это избавит заемщика от необходимости оформлять лишние финансовые услуги и, как следствие, от лишних переплат. Застраховать автомобиль можно будет в любой страховой компании, которая предложит выгодные условия, а не у той, на которой настаивает кредитор», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, специалист указал на еще один плюс потребительского кредита: автомобиль будет в собственности у заемщика без залогового обременения со стороны кредитора. В итоге нецелевой потребительский кредит является более чем достойной альтернативой автокредитованию — особенно при приобретении недорогой подержанной машины, резюмировал экономист.

Вам и не СНИЛСа: для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН
Будет ли пользоваться спросом такой метод защиты от мошенников

Накануне, 27 октября, управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, комментируя перспективы установки самозапрета на выдачу кредита, рассказал «Известиям», что дополнительный рубеж защиты от мошенничества в той или иной мере будет способствовать снижению его уровня.

При этом, оценивая инициативу, согласно которой в качестве идентификатора на «Госуслугах», где можно будет установить запрет, предлагают использовать не СНИЛС, а ИНН, эксперт отметил, что способ идентификации должен охватывать максимально большое число граждан.

Законопроект, предполагающий введение такой возможности для защиты россиян от мошенников, сейчас находится в Госдуме. В первом чтении документ принят в октябре этого года.

Ранее, 22 июня, сервис альтернативного кредитования Moneyman сообщил «Известиям», что, согласно результатам его опроса, почти две трети респондентов (63%) в России выступили за самозапрет на кредиты.

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