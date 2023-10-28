Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 октября сообщила о проблемах со связью со своими сотрудниками, а также медучреждениями в секторе Газа.

«Мы потеряли связь с нашими сотрудниками в Газе, с медицинскими учреждениями, работниками здравоохранения и другими гуманитарными партнерами на местах», — написал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ранее в этот день представитель ВОЗ на палестинской территории Ричард Пеперкон подтвердил, что организация считает достоверными данные министерства здравоохранения Палестины о смертности в Газе. Пеперкон назвал отчеты побывавших там специалистов достаточно хорошими.

По данным минздрава Газы, число погибших в анклаве с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке превысило 7,3 тыс. человек. Среди жертв конфликта оказались 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых людей. Число пострадавших выросло до 18,9 тыс.

Между тем, как заявил 27 октября глава израильского МИДа Эли Коэн, израильская сторона отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН и намерена уничтожить палестинское движение ХАМАС. Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан также выступил с утверждением, что всемирная организация потеряла свою легитимность после принятия ГА ООН ближневосточной резолюции, отклонив, в свою очередь, поправку к ней с осуждением ХАМАС.

В этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей этой войны.

Как указал представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что расширение боевых действий не является официальным началом масштабной наземной операции.

По мнению военного эксперта, политолога Андрея Кошкина, представители властей Израиля не могут не провести наземную операцию в секторе Газа, так как стали заложниками собственных обещаний и сообщений о том, что решат все вопросы с руководством палестинского движения ХАМАС и освободят заложников.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов сообщил «Известиям», что существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа.

До этого, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.