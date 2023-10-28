Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях

Взрывы были слышны в Кривом роге в Днепропетровской области и в Измаильском районе Одесской области Украины. Об этом 28 октября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в районе находится Измаильский морской торговый порт на реке Дунай, который является одним из крупнейших в регионе.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Накануне в Николаевской области Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прозвучали в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Также глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Покровской общине. В свою очередь, глава местной областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении взрывами 20 солнечных панелей в городе Никополе в регионе.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.