В США отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны союзников в Европе после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 27 октября сообщило американское издание Newsweek.

«Зеленскому нанесли двойной удар <…>. Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии [Роберт Фицо], выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО», — говорится в публикации.

В издании отмечается, что избрание Фицо увеличило вероятность присоединения Словакии к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, а это, в свою очередь, станет помехой для Евросоюза (ЕС) соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы.

Ранее, 26 октября, газета Politico писала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Речь идет о программе помощи Украине на следующие четыре года, которую Брюссель планирует утвердить в рамках изменения бюджета Евросоюза на период с 2024 по 2027 год. Одобрение программы требует поддержки всех 27 стран — участниц ЕС.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов 27 октября в разговоре с «Известиями» отметил, что Венгрия и Словакия выступают против помощи Украине ради своей выгоды, эти страны будут пользоваться возможностью, чтобы выторговать себе финансовые преференции, подчеркнул он.

Кроме того, 26 октября, премьер-министр Словакии заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он призвал ЕС, который сейчас является основным поставщиком Киева, принять роль миротворца в конфликте.

В свою очередь, Орбан на саммите Европейского союза предложил разработать новую стратегию по Украине, а уже после определить, какая ей потребуется финансовая помощь.

Венгрия в мае блокировала выделение для финансирования Украины суммы €500 млн из Европейского фонда мира. Орбан заявлял, что его страна «не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу», пока Киев не восстановит права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.