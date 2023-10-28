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Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Бой мастера спорта по боксу Шамиля Галимова по прозвищу Пахан и бойца MMA Шовхала Чурчаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» завершился ничьей. Трансляцию в ночь на 28 октября ведет телеканал РЕН ТВ.

В первом раунде Чурчаев не шел вперед, вероятно, из-за дискомфорта с ногой. Во второй трехминутке он проявил инициативу, однако ничего особенного, кроме агрессии, в ринге не показал. В свою очередь, Галиев практически все удары нанес по защите Чурчаева.

В третьем раунде соперники были равны. Судьи не выявили победителя в бою.

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Ранее в этот день Галимов, заявил, что он «заточил свои навыки» и задаст жару сопернику.

24 октября Галимов пожелал Чурчаеву здоровья, так как в ближайшем поединке боксер собирается его «отнять». По мнению бойца, Чурчаев заблуждается, надеясь отправить его в нокаут в самом начале боя.

19 октября Чурчаев пообещал, что «поймает» челюсть Галимова. Он также показал на тренировке один из своих коронных приемов.

В рамках нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» многократный чемпион Европы и мира в боевых единоборствах Вячеслав Василевский победил бойца ММА Максима Федорова. Также российский ММА-боец Иван Емельяненко одержал победу раздельным решением судей над бойцом микс-фрайта Юрием Рябым. Главным боем турнира станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича.

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