Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Многократный чемпион Европы и мира в боевых единоборствах Вячеслав Василевский победил бойца ММА Максима Федорова в бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию вечером 27 октября ведет телеканал РЕН ТВ.

В первом раунде оба спортсмена продемонстрировали равный бокс, поэтому было трудно отдать кому-либо предпочтение. Второй раунд, который также длился три минуты, закончился со значительным преимуществом Василевского, поскольку в середине второй трехминутки раунда ему удалось сбить противника с ног. Федоров сумел подняться и продолжил поединок, но боем уже завладел Василевский, который продолжал атаковать своего противника.

В заключительном раунде Василевский также доминировал, но завершить бой досрочно всё же не смог. Судьи единогласным решением присудили победу Василевскому.

Накануне «Известия» показали церемонию взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», которая прошла в Москве.

Боец ММА Алексей Олейник рассказал «Известиям», что Вячеслав Василевский с детства охотился за трофеями, добывал чемпионские пояса. Также он отметил Максима Федорова, который тоже с детства проводил поединки, но без судей и правил за пределами стадионов и залов.

Главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся один из самых ярких представителей поп-ММА, Шовхал Чурчаев, и мастер спорта по боксу, серебряный призер Кубка мира Шамиль Галимов по прозвищу Пахан.