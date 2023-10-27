Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу поздравил личный состав армейской авиации ВКС РФ с праздником
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях
Мир
Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа
Мир
Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС
Мир
SANA узнало о подбитии израильских бронемашин на востоке сектора Газа
Мир
В США отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Военная база США на месторождении «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Сюжет:

Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многократный чемпион Европы и мира в боевых единоборствах Вячеслав Василевский победил бойца ММА Максима Федорова в бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию вечером 27 октября ведет телеканал РЕН ТВ.

В первом раунде оба спортсмена продемонстрировали равный бокс, поэтому было трудно отдать кому-либо предпочтение. Второй раунд, который также длился три минуты, закончился со значительным преимуществом Василевского, поскольку в середине второй трехминутки раунда ему удалось сбить противника с ног. Федоров сумел подняться и продолжил поединок, но боем уже завладел Василевский, который продолжал атаковать своего противника.

В заключительном раунде Василевский также доминировал, но завершить бой досрочно всё же не смог. Судьи единогласным решением присудили победу Василевскому.

Держать ударного: сможет ли Романкевич одолеть Дацика
Главные интриги очередного «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Накануне «Известия» показали церемонию взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», которая прошла в Москве.

Боец ММА Алексей Олейник рассказал «Известиям», что Вячеслав Василевский с детства охотился за трофеями, добывал чемпионские пояса. Также он отметил Максима Федорова, который тоже с детства проводил поединки, но без судей и правил за пределами стадионов и залов.

Главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся один из самых ярких представителей поп-ММА, Шовхал Чурчаев, и мастер спорта по боксу, серебряный призер Кубка мира Шамиль Галимов по прозвищу Пахан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023