Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 27 октября заявил, что говорить об официальном решении США перенаправить Израилю предназначавшуюся для Украины помощь на фоне расширения операции в секторе Газа на данный момент сложно.

«Пока сложно сказать, принято ли в Вашингтоне официальное решение о постепенной передаче Израилю помощи, которая изначально предназначалась для киевского режима. Многое определит и то, по какому пути американцы пойдут с законопроектом по оказанию помощи Израилю и Украине. Сейчас в Вашингтоне всё громче звучат голоса тех, кто вообще хочет перекрыть кран для Киева. По всей видимости, этот процесс пошел», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Гаврилов, Запад устал от постоянных запросов Киева, который «не оправдал его колоссальных военно-финансовых вливаний». По его мнению, финансирование Украины будет постепенно урезаться. Гаврилов указал, что даже новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон «первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву».

Ранее в этот день Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. Отмечается, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

Накануне эксперт по российской политике и Ближнему Востоку, обозреватель Ханна Нотте выразила мнение, что ситуация на Украине уходит на второй план в связи с обострением на Ближнем Востоке. Западные политики и общество уделяют больше внимания Израилю, на этом фоне Киев может испытать проблемы с поставками вооружений.

26 октября новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Украины. Комментируя запрос Белого дома к конгрессу на дополнительные бюджетные ассигнования на новый финансовый год, в частности на оказание помощи Украине и Израилю, спикер призвал разделить эти пакеты помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 октября заявил, что политические процессы в США и снижение поддержки Киева вызывают обеспокоенность украинских властей. При этом он указал, что Украина по-прежнему уверена в долгосрочных обещаниях поддержки со стороны администрации президента США и американского народа.

20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.