Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский ММА-боец Иван Емельяненко одержал победу раздельным решением судей над бойцом микс-фрайта Юрием Рябым в бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию вечером 27 октября ведет телеканал РЕН ТВ.

В первом раунде Рябой нанес несколько хороших ударов по своему сопернику. Но уже во второй трехминутке Емельяненко начал работать сериями и сумел перехватить инициативу.

В заключительном, третьем, раунде бойцы быстро обменивались ударами. В результате бой был практически равным, один из судей отдал победу Ивану Емельяненко. Другой увидел незначительное преимущество Емельяненко, а третий отдал победу Рябому.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Олег Барышев рассказал, что нераскрытый талант Ивана Емельяненко долгое время обсуждали любители единоборств, а 27 октября он во второй раз в карьере выйдет на профессиональный ринг. Также он отметил неординарность Юрия Рябого, который совмещает две карьеры: бойца и фотомодели, поэтому попытается сберечь лицо.

Накануне «Известия» показали церемонию взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», которая прошла в Москве.

25 октября Иван Емельяненко поделился, что во время подготовки к бою с Юрием Рябым на турнире уделил особое внимание выносливости. Боец признался, что предыдущий бой с Алексеем Леденевым придал ему уверенности, но при этом показал необходимость усиленно тренироваться перед следующими поединками.

Ранее, 17 октября, боец смешанного стиля Сергей Кратос Калинин рассказал «Известиям», что в поединке Рябого против Емельяненко будет болеть за первого. Он отметил, что у Ивана два «очень крутых брата», что является определенным грузом и ответственностью. По мнению Калинина, из-за этого Емельяненко вынужден доказать, что достоин братьев, и это вызывает уважение.

Рябой, в свою очередь, обладает рядом наград в грэпплинге и миксфайте, а также выступал в разных лигах ММА, не имея при этом званий в профессиональном спорте. Ранее он рассказал, что Иван Емельяненко использует такой же стиль, как и его именитый брат Федор. Также Рябой отметил, что у Ивана есть «чуйка» по поводу того, куда нужно бить соперника.

Главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся один из самых ярких представителей поп-ММА, Шовхал Чурчаев, и мастер спорта по боксу, серебряный призер Кубка мира Шамиль Галимов по прозвищу Пахан.

Также зрители увидят схватку между Максимом Федоровым, который также известен как Макс ВДВ, и многократным чемпионом Европы и мира в боевых единоборствах, чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, не выступавшим с февраля 2022 года.