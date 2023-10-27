Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский обвинил США в участии в терактах Украины на территории РФ
Мир
В Пентагоне сообщили о 20 атаках по базам США в Сирии и Ираке за 10 дней
Мир
В посольстве РФ указали на чудовищные фейки США ради оправдания провала ВСУ
Мир
США и КНР подтвердили готовность работать над встречей лидеров на саммите АТЭС
Армия
Шойгу поздравил личный состав армейской авиации ВКС РФ с праздником
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях
Мир
Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа
Мир
Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС
Мир
SANA узнало о подбитии израильских бронемашин на востоке сектора Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +2 в Москве 28 октября
Мир
На юге Израиля была объявлена воздушная тревога
Армия
Американский разведчик указал на способность ВС РФ ликвидировать остатки ВСУ
Недвижимость
Число новых жилых проектов в Москве в 2023 году уменьшилось на 28%
Сюжет:

Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский ММА-боец Иван Емельяненко одержал победу раздельным решением судей над бойцом микс-фрайта Юрием Рябым в бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию вечером 27 октября ведет телеканал РЕН ТВ.

В первом раунде Рябой нанес несколько хороших ударов по своему сопернику. Но уже во второй трехминутке Емельяненко начал работать сериями и сумел перехватить инициативу.

В заключительном, третьем, раунде бойцы быстро обменивались ударами. В результате бой был практически равным, один из судей отдал победу Ивану Емельяненко. Другой увидел незначительное преимущество Емельяненко, а третий отдал победу Рябому.

Держать ударного: сможет ли Романкевич одолеть Дацика
Главные интриги очередного «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Олег Барышев рассказал, что нераскрытый талант Ивана Емельяненко долгое время обсуждали любители единоборств, а 27 октября он во второй раз в карьере выйдет на профессиональный ринг. Также он отметил неординарность Юрия Рябого, который совмещает две карьеры: бойца и фотомодели, поэтому попытается сберечь лицо.

Накануне «Известия» показали церемонию взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», которая прошла в Москве.

25 октября Иван Емельяненко поделился, что во время подготовки к бою с Юрием Рябым на турнире уделил особое внимание выносливости. Боец признался, что предыдущий бой с Алексеем Леденевым придал ему уверенности, но при этом показал необходимость усиленно тренироваться перед следующими поединками.

Ранее, 17 октября, боец смешанного стиля Сергей Кратос Калинин рассказал «Известиям», что в поединке Рябого против Емельяненко будет болеть за первого. Он отметил, что у Ивана два «очень крутых брата», что является определенным грузом и ответственностью. По мнению Калинина, из-за этого Емельяненко вынужден доказать, что достоин братьев, и это вызывает уважение.

Рябой, в свою очередь, обладает рядом наград в грэпплинге и миксфайте, а также выступал в разных лигах ММА, не имея при этом званий в профессиональном спорте. Ранее он рассказал, что Иван Емельяненко использует такой же стиль, как и его именитый брат Федор. Также Рябой отметил, что у Ивана есть «чуйка» по поводу того, куда нужно бить соперника.

Главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся один из самых ярких представителей поп-ММА, Шовхал Чурчаев, и мастер спорта по боксу, серебряный призер Кубка мира Шамиль Галимов по прозвищу Пахан.

Также зрители увидят схватку между Максимом Федоровым, который также известен как Макс ВДВ, и многократным чемпионом Европы и мира в боевых единоборствах, чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, не выступавшим с февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023